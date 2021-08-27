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Gündem Meteorolojiden Edirne ve çevresi için sağanak uyarısı
Gündem

Meteorolojiden Edirne ve çevresi için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Edirne ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 22:51:00 - 2021-08-27 22:56:04
Meteorolojiden Edirne ve çevresi için sağanak uyarısı

Yarın öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 

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