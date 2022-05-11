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Yaşam Meteorolojiden Doğu Akdeniz uyarısı
Yaşam

Meteorolojiden Doğu Akdeniz uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz bölgesi için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 13:09:00 -
Meteorolojiden Doğu Akdeniz uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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