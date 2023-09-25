Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Marmara ve Ege kıyılarında bu akşam saatlerinden itibaren fırtına etkisini artıracak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Marmara ve Ege kıyılarında bu akşam saatlerinden itibaren fırtına etkisini artıracak.
Marmara ve kıyı Ege’de rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. (İLKHA)