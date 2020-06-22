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Yerel

Meteoroloji’den Bursa için ’sarı’ uyarı!

Meteoroloji, Bursa’da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp bugün 13.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 11:39:54 -
Meteoroloji’den Bursa için ’sarı’ uyarı!

Meteoroloji, Bursa’da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp bugün 13.00’dan 19.00’a kadar geçerli olmak üzere ’sarı’ uyarı yayımladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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