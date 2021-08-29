Meteoroloji'den beklenmedik uyarı geldi! Bu defa...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde 3 ile 8 derece üstünde seyretmesi beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu; Çanakkale'nin doğu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık