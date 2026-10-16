Zulalardan para sevkiyatı mı yapıldı? Yolsuz Ekrem’e Ruşen Çakır cilası!

“İmamoğlu bunun Erdoğan’ın kendisiyle mücadelesi olduğunu net bir şekilde anlattı” hezeyanlarıyla İmamoğlu’nu pohpohlayan Ruşen Çakır, konuya ilişkin çektiği cilalama videosunda şunları söyledi:

“Ekrem İmamoğlu'nun savunması siyasi iktidarın neden İBB davasının canlı yayınlanmasını istemediğinin tek başına kanıtı olabilirdi. Ekrem İmamoğlu da zaten birkaç yerde söyledi, 'Ben savunma falan yapmıyorum' dedi. Savunmadı, saldırdı. Ünlü Fransız avukat Jacques Verges’in perspektifini hayata geçirdi. Kendisi suçladı. 'Aklanması gereken kişi ben değilim' dedi. İsim vermedi, vermediğini özellikle söyledi. 'Aklanması gereken birinci kişiyi biliyorum, ikinci kişiyi biliyorum, üçüncü kişiyi biliyorum' dedi ve 87 milyonun da bunları bildiğini söyledi. Birinci kişiden kimi kastettiğini anladım ama iki ve üçte kimleri kastettiğini tam çıkaramadım. Birinci kişi tabii ki Erdoğan. Zaten ilk günde de bunu yapmıştı, dün çok daha net bir şekilde bunu Erdoğan’ın kendisiyle mücadelesi olarak anlattı.”