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Yaşam Meteoroloji'den Antalya için kritik uyarı
Yaşam

Meteoroloji'den Antalya için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 15:55:00 - 2021-12-03 15:56:11
Meteoroloji'den Antalya için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanağın cumartesi sabah saatlerinden itibaren kent merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı olacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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