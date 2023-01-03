Meteoroloji'den 8 ile sis uyarısı

Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sisli hava 8 ilde etkisini göstermeye devam edecek. Meteoroloji tarafından bu iller için sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya’nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Sis ve pus uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8 ile sarı kodlu uyarı

Öte yandan 8 il için sarı kodlu uyarı da geldi. O iller şöyle; Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Manisa, Bursa, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ.