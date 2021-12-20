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Gündem Meteorolojiden 7 il için soğuk hava uyarısı
Gündem

Meteorolojiden 7 il için soğuk hava uyarısı

Çankırı, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kırıkkale'de sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi, mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 11:20:00 -
Meteorolojiden 7 il için soğuk hava uyarısı

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde etkili olan yağışlı havanın 22 Aralık'ta etkisini kaybedeceği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Salı ve Cuma günleri arasında bu illerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları; Düzce -7/3, Zonguldak -5/2, Bartın -9/3, Bolu -7/-1, Karabük -10/-1, Çankırı -8/-1, Kırıkkale -8/0. Soğuk havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 24 Aralık 2021 Cuma günü batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor."

 

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