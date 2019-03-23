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Meteorolojiden 6 il için yoğun kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Bitlis, Muş ile Batman'ın kuzeyi ile Siirt ve Şırnak'ın doğusu için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:48
Meteorolojiden 6 il için yoğun kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda bu gece saatlerinden itibaren görülecek kar yağışının, yarın sabah etkisini artırarak Hakkari, Bitlis, Muş ile Batman'ın kuzeyi ile Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Güneydoğu'da da bu akşam saatlerinden itibaren görülecek sağanakların, gece saatlerinde etkisini artırarak Diyarbakır, Şanlıurfa’nın doğusu, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek buzlanma, don, ani sel, su baskını ve bunlara bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:48
  1. Şanlıurfa
  2. Siirt
  3. Mardin
  4. Diyarbakır
  5. Bitlis
  6. Hakkari
  7. Muş
  8. Şırnak
  9. Batman
  10. kar yağışı uyarısı

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