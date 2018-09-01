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Meteorolojiden 6 il için sağanak yağış uyarısı

Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

01 Eylül 2018 Cumartesi 10:17
Meteorolojiden 6 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık 33

Bursa: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu 36

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 10:17
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Diyarbakır
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Adana
  11. rize
  12. artvin
  13. yağış
  14. meteoroloji
  15. kars
  16. ardahan

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