Meteoroloji'den 51 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneline ilişkin son hava tahminlerini internet sitesinden yayınladı. Buna göre, 22 Ocak Cumartesi günü için sarı ve turuncu kodla uyarılan 51 ilde kuvvetli kar ve sağanak yağış bekleniyor.

Tüm bölgelerde yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin genellikle çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor

Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde görülecek yağışların kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görülebilir.

Batı ve güneydoğu'da sıcaklıklar düşecek

Ülkemizin batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı bekleniyor.

33 il sarı kodla uyarıldı

Sarı kodla uyarılan 33 il; Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Muğla, Mersin, Adana, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu ve Giresun şeklinde sıralandı. Bu illerde sağanak ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

18 il için de turuncu kodlu uyarı geldi

Tehlikeli hava potansiyeli olan turuncu kodla uyarılan iller ise; Bartın, Zonguldak, İzmir, Çankırı, Çorum, Amasya, Aydın, Antalya, Karaman, Konya, Ankara, Kırıkkale, Düzce, Bolu, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Karabük oldu.