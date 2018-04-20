Meteoroloji'den 5 ile uyarı!
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da zirai don beklendiği bildirildi.20 Nisan 2018 Cuma 17:49
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da zirai don beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinden itibaren cumartesi sabahına kadar 5 il çevrelerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, zirai faaliyetlerde bulunanlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.
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