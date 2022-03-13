Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli için zirai don, kuvvetli yağış, çığ ve sel uyarısında bulundu.

Meteorolojiden 5 il için uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “12 Mart Cumartesi gecesinden itibaren önümüzdeki beş günlük süreçte bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Bingöl ve Adıyaman çevresi ile Malatya(Doğanşehir, Pütürge, Doğanyol, Yeşilyurt, Kale) ve Elazığ'ın (Sivrice, Maden, Alacakaya, Arıcak) güney kesimlerinde kuvvetli kar (10-20 cm yeni kar örtüsü), yüksek kesimlerde yoğun kar (20 cm üzeri yeni kar örtüsü) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli lodosla birlikte tipi, yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi, soba-baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Çığ ve sel uyarısının da yapıldığı açıklamada, “Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde beklenen yağışlardan dolayı meydana gelmesi beklenen kar erimesi ve ani su- sel baskınlarına karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den yeni hafta için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve küresel tahmin sistemleri tarafından uyarıları yayınlanan karlı hava dalgası en etkili anlarını dün akşam saatlerinden itibaren yaşattı.

Türkiye uzun yıllardır yaşadığı en soğuk mart günlerini yaşıyor. Yurdun birçok şehrinde kar hakim olurken kar kalınlıkları artmaya devam ediyor. Tahminlere göre soğuk hava sistemi en etkili gününü dün yaşattı ancak kar yağışlarının hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul’da 2 gün daha etkili olacak

Kar yağışının İstanbul’da bugün ve pazartesi günü de etkili olması bekleniyor. Aralıklarla kar geçişleri görülse de kar yağışının düne göre daha az birikim yapacağı tahmin ediliyor.