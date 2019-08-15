0553 313 94 23

Meteorolojiden 5 il için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 13.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:42
Meteorolojiden 5 il için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde 40 dereceden fazla sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.


Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarının yer yer 2-3 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarların değişik yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar sebebiyle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10:00 ile 16:00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları önerilmektedir"denildi.


Öteyandansıcak havanın 5 ilde 40 derecinin üzerinde seyredeceğinin de tahmin edildiği aktarıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kar taneleriyle plastik parçacıklar da yağıyor
    1. Kar taneleriyle plastik parçacıklar da..
    2. Rusya'da kuş sürüsüne çarpan yolcu..
    3. Ekonomiden sevindiren rakamlar!
    4. Kahvehanedeki silahlı kavgada iki..
    5. Malatya İdmanyurdu’ndan kaleye 2..
    6. 'laik dinozor' müftü olmaya soyundu!..
    7. Muratpaşa’dan ev bütçesine milyonluk..
    8. Yeni Hasankeyf’te sona doğru
    9. Deprem fotoğrafları sergisi 20 yıl..
    10. İdlib'e yoğun hava saldırıları: 10 ölü
    11. AK Parti ilçe ve belde teşkilatlarında..
    12. Giresun Limanı hedef büyüttü
    13. Virajı alamayan araç yoldan çıkarak..
    14. Yunanistan’daki yangın 3 gündür..
    15. Göçükten çıkıp rektörü olduğu..
    16. Çavuşoğlu: "Söylediğimiz ABD'nin bir..
    17. Anadolu Üniversitesi Yaz Spor Okulunda..
    18. Çavuşoğlu: Trump'ın sözü var
    19. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD ile..
    20. Başkan Öztürk Belediye Çalışanlarıyla..
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması