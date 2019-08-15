Meteorolojiden 5 il için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde 40 dereceden fazla sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarının yer yer 2-3 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarların değişik yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar sebebiyle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10:00 ile 16:00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları önerilmektedir"denildi.

Öteyandansıcak havanın 5 ilde 40 derecinin üzerinde seyredeceğinin de tahmin edildiği aktarıldı.