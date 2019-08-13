Meteorolojiden 5 il için sıcaklık uyarısı Meteoroloji 13.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Yapılan son tahminlere göre;,müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yer alan Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Sıcak hava dalgasının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı, özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ile çocukların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"denildi.

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