Meteorolojiden 5 il için sıcaklık uyarısı
Meteoroloji 13.13 Ağustos 2019 Salı 15:34
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.
Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Yapılan son tahminlere göre;,müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yer alan Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Sıcak hava dalgasının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı, özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ile çocukların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"denildi.
YORUM YAZ