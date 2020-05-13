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Yerel

Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 13.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:01:55 -
Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için bugünden itibaren bir hafta sürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle uyarı yaptı.


Meteoroloji 13. Böle Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada 13 ile 19 Mayıs tarihleri arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde beklendiği belirtildi.


Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için uyarı yapan merkezin açıklamasının devamında ise,"Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir"denildi.

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