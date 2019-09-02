Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için saatte 50 kilometreyi bulması beklenen kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde hava az bulutlu ve açık, akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgarlı geçmesi beklenmektedir.Hava sıcaklıklarında 2-3 derecelik artış beklenmektedir.

Yer yer saatte 30-50 kilometre hızla kuvvetli esmesi beklenin rüzgarla ilgiliuyarıda da bulunan merkez, çatı uçması ve direklerin yıkılması gibi oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli olunmasını istedi.