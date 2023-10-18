Meteorolojiden 4 ile uyarı! Kuvvetli gelecek
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü bölge tahmin ve erken uyarı merkezi Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ardahan'da beklenen kuvvetli yağışlar konusunda uyardı.
Yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinde bölge genelinde Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ardahan’da başlayacak sağanak yağışların; gece saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar bölge genelinde yer yer kuvvetli olmasının tahmin edildiği belirtilerek, “Yağışların yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bekleniyor. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
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