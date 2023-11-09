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Yerel Meteoroloji'den 4 il için 'sarı' alarm!
Yerel

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı' alarm!

Yeniakit Publisher
2023-11-09 09:40:00 -
Meteoroloji'den 4 il için 'sarı' alarm!

Meteoroloji'den yapılan 'sarı kodlu' uyarıda, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu civarında kuvvetli yağış beklendiği ve Doğu Karadeniz bölgesinde fırtınanın etkili olması beklendiği açıklandı.

Meteoroloji'den yapılan 'sarı kodlu' uyarıda, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu civarında kuvvetli yağış beklendiği ve Doğu Karadeniz bölgesinde fırtınanın etkili olması beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de beklenen yağışlar bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olacak.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da yağışların kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz bölgesindeki rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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Fırtınanın, bu akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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