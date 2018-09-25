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Meteorolojiden 4 bölgeye fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde fırtına, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

25 Eylül 2018 Salı 23:23
Meteorolojiden 4 bölgeye fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan kuvvetli esen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırarak, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80 kilometre/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 kilometre/saat) bekleniyor.

Yetkililer, perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülen sağanakların, yarın akşam saatlerine kadar Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde aralıklarla kuvvetli (50-100 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 23:23
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Rize
  4. Ordu
  5. Giresun
  6. Artvin
  7. meteoroloji
  8. fırtına
  9. uyarıı

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