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Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı

Balıkesir, Çanakkale ve Sakarya için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

14 Eylül 2018 Cuma 01:54
Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Balıkesir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Sakarya'da ise yarın sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü yağış olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, Balıkesir, Çanakkale ve Sakarya'daki şiddetli yağış sonrası sel, su baskını, rüzgar, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı, tedbirli olmaları uyarısında bulunuluyor.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 01:54
  1. Sakarya
  2. Çanakkale
  3. Balıkesir
  4. Meteoroloji
  5. yağmur
  6. sağanak

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