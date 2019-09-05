Meteoroloji'den 3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde parçalı ve az bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar ise Erzurum'un kuzeydoğusu ile Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığıArdahan'da 7, Kars'ta 8, Erzurum'da 9,Ağrı'da 11, Tunceli'de 13, Erzincan ve Iğdır'da 15 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 32, Erzincan'da 31, Iğdır'da 30, Ağrı'da 28, Erzurum'da 27 ve Ardahan'da 24 derece olacak.