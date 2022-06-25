Meteoroloji'den 24 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimleri ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Akdeniz ile Batı Karadeniz kıyılarında, gece saatlerinde Malatya, Elazığ, Adana ve Hatay çevrelerinde, yarın zamanla Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Karabük, Bolu, Düzce, Samsun, Sinop, Rize, Artvin, Bingöl, Muş, Ağrı, Hatay kıyıları ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Bu akşam saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı, iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatılı, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Akdeniz ile Batı Karadeniz kıyılarında, gece saatlerinde Malatya, Elazığ, Adana ve Hatay çevrelerinde, yarın zamanla Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Karabük, Bolu, Düzce, Samsun, Sinop, Rize, Artvin, Bingöl, Muş, Ağrı, Hatay kıyıları ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı

Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Uyarı alan iller

Turuncu kodlu uyarı alan iller; Kastamonu, Bartın ve Batman,

Sarı kodlu uyarı yapılan iller; Ağrı, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Van, Zonguldak, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Karabük ve Düzce.

Kaynak: İLKHA