Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Meteorolojiden 17 ile yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 17 şehirde bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

06 Mayıs 2018 Pazar 09:25
Meteorolojiden 17 ile yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara genelinde bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 

İzmir iç kesimleri başta olmak üzere il genelinde sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. 

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Aydın genelinde, Balıkesir merkez ve güneyinde, Bursa merkez ve güneyinde, Manisa ile Uşak genelinde sabah saatlerinden itibaren; Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 

Vatandaşların ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 09:25
  1. Düzce
  2. Karabük
  3. Kırıkkale
  4. Uşak
  5. Manisa
  6. Kütahya
  7. Kastamonu
  8. İzmir
  9. Eskişehir
  10. Çorum
  11. Çankırı
  12. Bursa
  13. Bolu
  14. Bilecik
  15. Balıkesir
  16. Aydın
  17. Ankara
  18. Meteoroloji
  19. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'dan Donald Trump'a sert tepki
    1. Fransa'dan Donald Trump'a sert tepki
    2. Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi..
    3. Almanya'nın AB’den Sorumlu Bakanı..
    4. Karatay'dan 'Ramazan pidesi' önerisi
    5. Altay’da şampiyonluk sevinci
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özhaseki'nin..
    7. "Cumhur İttifakı milli iradenin..
    8. Bahçeli Doğu Perinçek'i yerin dibine..
    9. Rumlar, Türkleri yok etmek istiyor
    10. Muğla'da kaybolan Hollandalı turisti..
    11. Samsun'un Atakum ilçesinde yol verme..
    12. Kocaeli’de lüks cipin bagajından..
    13. Adana'da korkunç olay! Yol kenarında..
    14. S.Arabistan ve Mısır'dan 80 anlaşma..
    15. Juventus ikinci yarı açıldı! 3-1
    16. Manavgat ilçesinde cami çıkışı..
    17. Türkiye tasarısı, Amerika Temsilciler..
    18. İstanbul'da TIR'ı gören polisi aradı!..
    19. Mirzabeyoğlu hastaneye kaldırıldı
    20. Yemen sınırında 2 Arabistan askeri öldü
    Kuveyt Türk
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Muharrem İnce'den iğrenç espiri: 35 yıllık ülkücüyüm
    Muharrem İnce'den iğrenç espiri: 35 yıllık ülkücüyüm