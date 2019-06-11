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Meteorolojiden 17 il için sağanak ve dolu uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 ilde meydana gelebilecek kısa süreli ve yerel yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

11 Haziran 2019 Salı 12:16
Meteorolojiden 17 il için sağanak ve dolu uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağmur ve dolu uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan uyarı şu şekilde:

"Bugün öğleden sonra Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik, Sakarya'nın güneyi), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak), Göller Yöresi (Burdur, Isparta), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kısa süreli ve yerel yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:16
  1. Karabük
  2. Kırıkkale
  3. Uşak
  4. Sakarya
  5. Kütahya
  6. Kastamonu
  7. Isparta
  8. Eskişehir
  9. Çorum
  10. Çankırı
  11. Bursa
  12. Burdur
  13. Bolu
  14. Bilecik
  15. Ankara
  16. Amasya
  17. Afyon
  18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  19. sağanak yağmur
  20. dolu
  21. hava durumu

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