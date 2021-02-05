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Gündem Meteoroloji'den 15 il için turuncu alarm uyarısı! Kuvvetli geliyor
Gündem

Meteoroloji'den 15 il için turuncu alarm uyarısı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde 15 ilimiz için 'turuncu kod' ile uyarı yayımlandı. Türkiye'nin doğusunda kar yağışını kuvvetli şekilde etkisini sürdürmeye devam ederken, Karadeniz'de yağış bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 07:53:00 -
Meteoroloji'den 15 il için turuncu alarm uyarısı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre yarın, Türkiye'nin doğu illerinde kar erimesi ve çığ tehlikesi bulunuyor. Trabzon,Gümüşhane, Rize, Bayburt, Erzurum, Artvin, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Bitlis, Van, Şırnak, Muş, Hakkari, Siirt'te vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Öte yandan kar yağışı, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Van, Bitlis ve Hakkari'de etkisini sürdürecek.

Marmara Bölgesi ve çevresinde ise puslu bir havanın hakim olması bekleniyor.Akdeniz ve Ege kıyılarında güneş yüzünü gösterecek. Karadeniz'de yağmurlu bir hava hakim olacak. Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.

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