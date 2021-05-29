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Gündem Meteorolojiden 14 il için sağanak yağış uyarısı
Gündem

Meteorolojiden 14 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, son günlerde etkili olan sıcak hava bazı bölgelerde yerini soğuk ve yağmurlu havaya bırakacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 02:49:00 - 2021-05-29 03:18:30
Meteorolojiden 14 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, Marmara, İç Anadolu ve kuzey kıyıları için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. 14 kent için de kuvvetli yağış anlamına gelen sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Amasya, Bolu, Çorum, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Karabük, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Tokat, Bartın ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji, sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu. 

 

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