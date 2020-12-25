Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli fırtınaya karşı sarı kodlu uyarıda bulundu. 13 il için yapılan sarı kodlu uyarıda; İstanbul, Balıkesir, Bursa, İzmir, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Manisa'da kuvvetli fırtına görüleceği öngörüldü.

Valilik de uyardı

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada, 'İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

Sarı uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.