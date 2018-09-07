THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Meteoroloji'de sağanak yağış uyarısı

Son hava durumu tahmin raporuna göre Marmara'nın doğusu, Ege Bölgesi ve İç Anadolu'nun iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesi dışındaki kesimlerin tamamında yağış bekleniyor.

07 Eylül 2018 Cuma 09:43
Meteoroloji'de sağanak yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 km/sa.) esmesi bekleniyor.

 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı zamanla az bulutlu 31

Adana: Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 25

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Parçalı zamanla az bulutlu 31

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 09:43
  1. Bartın
  2. Zonguldak
  3. Trabzon
  4. Sivas
  5. Samsun
  6. Rize
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Eskişehir
  10. Erzurum
  11. Diyarbakır
  12. Çankırı
  13. Bursa
  14. Artvin
  15. Antalya
  16. Ankara
  17. Adana
  18. Meteoroloji
  19. sağanak yağış
  20. hava durumu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “MHP, üç büyük şehirde AK Parti’yi destekleyebilir”
    1. “MHP, üç büyük şehirde AK Parti’yi..
    2. Futbola yatırım kar ettirecek mi?
    3. Korkunç sakatlık! Maç sırasında..
    4. Kömürden gaz maskesi yapmaya başladılar
    5. Beyazıt Öztürk jüri üyesi mi oldu?
    6. Adana'da polis, silah kaçakçılarına..
    7. Türkerler Holding’den 664 milyon..
    8. Elazığ’da araç tarlaya uçup ters..
    9. Kamu da, özel de yatırıma odaklanıp..
    10. Tam bir canavar çıktı! 5 cinayet daha...
    11. Apple iPhone X iPhone 8iPhone 8 Plus..
    12. Soldado sonunda isyan etti: Kariyerimi..
    13. Toplantı halinde böyle yakalandılar!..
    14. Meteoroloji'de sağanak yağış uyarısı
    15. Ağrı'da saldırı hazırlığındaki 2..
    16. Başkan Erdoğan İran'a hareket etti
    17. Parasını yolculardan istediler!..
    18. Meteoroloji'den İstanbul için kritik..
    19. Toplantı halindeki FETÖ'cüler yakalandı
    20. İstanbul okul servis ücretleri 2018 2019
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Teröristlerin kara günü!
    Teröristlerin kara günü!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?