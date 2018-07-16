THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Meteoroloji yağış için saat açıkladı!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre Marmara, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için öğleden sonra yağış tahmin ediliyor.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:24
Meteoroloji yağış için saat açıkladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, güneybatı kesimlerde kuvvetli (30-50 Km/Saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu öğle saatlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri öğle saatlerinde parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık kuzeyi öğle saatlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Van, Bitlis ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:24
  1. Van
  2. Sakarya
  3. Muş
  4. Kocaeli
  5. Bitlis
  6. Artvin
  7. Meteoroloji
  8. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Önemli adım atıldı
    1. Resmi Gazete'de yayımlandı! Önemli..
    2. Amerika medyasında tam sayfa FETÖ..
    3. Donald Trump ve Putin buluşuyor! Dünya..
    4. Resmi Gazete'de yayımlandı! Ekonomide..
    5. İzmir'de iş yerinin bodrum katında..
    6. Adnan Oktar'a destek verenlere de..
    7. Bir ilçeyi karıştırdı... Yakınının..
    8. BAE'den turist ailelerin çocuklarına..
    9. Kağıthane'de olaylı gece! Özel harekat..
    10. Katil İsrail'den Gazze'ye bir günde 40..
    11. Meteoroloji yağış için saat açıkladı!
    12. Adnan Oktar raporunda dehşet ayrıntılar!
    13. İnce: Bu iş tamam
    14. Yemen Başbakanı'ndan 'Husiler'..
    15. Adnan Oktar'ın pislikleri polis..
    16. İzmir'de iş merkezinin deposunda erkek..
    17. THY personel alımı başvuru formu 2018..
    18. Rektörlüğe yeni şart
    19. Meteoroloji yağış için saat verdi!
    20. Müzeyyan Senar kimdir?
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    Elebaşı Gülen'in malikanesinin üstünden uçak uçurdular: Gülen'i iade edin
    Elebaşı Gülen'in malikanesinin üstünden uçak uçurdular: Gülen'i iade edin
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yeni ayıldı! Saatler sonra gelen 15 Temmuz tweeti
    Yeni ayıldı! Saatler sonra gelen 15 Temmuz tweeti
    Dinozor Emin 'macera' deyip 15 Temmuz'la resmen dalga geçti!
    Dinozor Emin 'macera' deyip 15 Temmuz'la resmen dalga geçti!