  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk dizi ihracatında büyük hedef! En çok dizi ihraç eden ülkeler arasındayız

Böyle saçmalık anca Türkiye’de olur! Somer şef AVM'ye bakın nasıl geldi... Tepki çeken anlar

İran'ı delirtecek görüntü! Ortalık çok fena karışacak, çok

İranlılardan dikkat çeken Türkiye adımı! Peş peşe kurmaya başladılar

Çin'den saldırı sinyali

Milyonları ilgilendiren teklif TBMM’ye sunuldu! Birileri düğün-bayram edecek, birileri öfkeden deliye dönecek

ASELSAN'dan dev hamle... Yeni nesil yerli ve milli 'kara kutu' projesi! Hava araçlarına yeni sistem geliyor!

O alçaktan haber var! FETÖ'cü Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur'un küstah davetine cevap verdi

Günledir otların arasında bekliyorlar! Otomobil fiyatlarını yarı yarıya düşürecek formül

Aman dikkat! Banka promosyonu alan herkesin başına gelebilir
Gündem Meteoroloji ve İstanbul Valiliği uyardı! Fırtına geliyor
Gündem

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği uyardı! Fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından vatandaşlara fırtına uyarısı yapıldı. Fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 16:38:00 -
Meteoroloji ve İstanbul Valiliği uyardı! Fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Antalya merkez ve Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bingöl ve Muş hariç) ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, İç Ege'de mevsim normalleri altında, güneydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara için uyarı

Marmara’da rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirildi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan fırtına uyarısında “Marmara Denizi’nde rüzgârın, bugün öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Salı) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” şeklinde açıklama geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23