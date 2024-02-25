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Yaşam Meteoroloji uzmanı uyardı: Bu çok kötü diyerek duyurdu! Türkiye'de kar neden yağmadı? Maalesef yavaşladı
Yaşam

Meteoroloji uzmanı uyardı: Bu çok kötü diyerek duyurdu! Türkiye'de kar neden yağmadı? Maalesef yavaşladı

Yeniakit Publisher
2024-02-25 10:47:00 - 2024-02-25 11:10:39
Meteoroloji uzmanı uyardı: Bu çok kötü diyerek duyurdu! Türkiye'de kar neden yağmadı? Maalesef yavaşladı

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından Türkiye'de şu anda etkisini gösteren bir hava olayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkemizde kar ve yağışların yavaşladığına dikkat çeken Şen, "Haftaya da yağmur beklenmiyor, bu çok kötü bir durum" diyerek duyurdu.

Türkiye'de cumartesi ve pazar günü ciddi sıcakların etkili olması bekleniyor. Vatandaşlarımız hafta sonunu Afrika üzerinden gelen sıcak havalar ile geçirekcek.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından Türkiye'de şu anda etkisini gösteren bir hava olayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şen, "Haftaya da yağmur beklenmiyor, bu çok kötü bir durum" diyerek duyurdu.

PAZARTESİ BAŞKA BİR HAVA OLAYI GİRİŞ YAPMAYACAK

Yurdumuza pazartesi günü başka herhangi bir hava olayının giriş yapması beklenmiyor. Kurak havalar devam edecek. Ancak bu mevsimde kar ya da soğuk havanın olması gerektiği herkes tarafından biliniyordu.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Bugün ve yarın pazar yurtta yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. İç kesimlerde gece ve sabah sis var. Doğuda Çığ riski devam ediyor. Yurdun büyük bölümünde kurak bir periyod geçiyor. Önümüzdeki hafta da yağış yok gibi. Yağış Olması gereken bu aylarda bu durum iyi değil"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'de pazartesinden itibaren de sürecek. Başkası yok yerine. Bu çok kötü diyerek duyurdu - Resim : 1

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