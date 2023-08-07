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Yaşam Meteoroloji uyarı yaptı! O illerde sıcaklık 10 derece artacak
Yaşam

Meteoroloji uyarı yaptı! O illerde sıcaklık 10 derece artacak

Yeniakit Publisher
2023-08-07 20:05:00 -
Meteoroloji uyarı yaptı! O illerde sıcaklık 10 derece artacak

Türkiye adeta yanıp kavuruluyor. Yapılan açıklamaya göre bazı illerde sıcaklığın 6-10 derece artacağı belirtildi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, 14 Ağustos’a kadar hava sıcaklığının 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Ağustos saat 14.00’te başlayıp 14 Ağustos saat 00.00’a kadar bölgede mevsim normallerinin üstünde devam edecek olan sıcaklıklar artarak ortalamaların 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Sıcak havanın etkili olduğu bölgede kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte olduğu kaydedildi.

Diyarbakır: 41-45

Şanlıurfa: 38-44
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Batman: 42-45

Şırnak: 38-40

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