Meteoroloji uyarı - Son dakika: İstanbul hava durumu | İstanbul'da 5 günlük hava durumu

Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunu yayımladı. Kentte yaşayan vatandaşlar, İstanbul için 15 günlük hava durumunu araştırmaya başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağışlar su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu. Paylaşılan son verilere göre İstanbulluları yağışlı hava bekliyor. İstanbul için 5 günlük hava durumu raporu ve 15 Günlük Hava durumu nasıl? Peki bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul hava durumu 30 Ağustos Salı ve 5-15 günlük hava durumu raporu ayrıntıları haberimizde…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre; İstanbul’da havanın parçalı ve az bulutlu, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den alınan hava durumu tahmin raporuna göre, bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU: 31°C

MARMARA BÖLGESİ YAĞIŞLI GEÇMESİ BEKLENİYOR

Yarından itibaren yurdun kuzeyinde ise yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışlı hava, özellikle Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz kesiminde görülecek.

İSTANBUL CUMA GÜNÜNE KADAR YAĞIŞLI OLACAK

İstanbul'da yarından itibaren aralıklarla sağanak yağışın etkili olması ve cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? TÜRKİYE GENELİNDE

Kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Ordu çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Karabük ve Kastamonu'nun güney, Samsun'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

5 Günlük Tahmin (Haritalı) Hava durumu







İşte İstanbul hava durumu (15 günlük)

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