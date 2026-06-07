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Aktüel Kayıp ihbarı yapılmıştı! 5 yaşındaki Menesa evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu
Aktüel

Kayıp ihbarı yapılmıştı! 5 yaşındaki Menesa evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kayıp ihbarı yapılmıştı! 5 yaşındaki Menesa evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu

Diyarbakır Bağlar'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 5 yaşındaki Menesa Özel, evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu.

Diyarbakır’da kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Menesa Özel’den acı haber geldi.

 

Ailesi her yerde aradı

Bağlar ilçesinin kırsal Tellikaya Mahallesi’nde oturan Özel ailesi, dün akşam saatlerinde çocukları Menesa’nın evde olmadığını fark edince kendi imkanlarıyla arama yaptı. Aile bir sonuç alamayınca Bağlar Jandarma Karakolu’na kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada evin bahçesindeki havuzun suyu da boşaltıldı. Menesa Özel, havuzda hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrolde Özel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Özel’in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Menesa Özel’in cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.

 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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