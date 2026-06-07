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Spor
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Ertem Şener yeni transferi duyurdu: Yıldız futbolcu Özbek'in Okan Buruk'a hediyesiymiş!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ertem Şener yeni transferi duyurdu: Yıldız futbolcu Özbek'in Okan Buruk'a hediyesiymiş!

Spor yorumcusu Ertem Şener, Galatasaray'ın yeni transfer hamlesini youtube canlı yayınında duyurdu.

#1
Foto - Ertem Şener yeni transferi duyurdu: Yıldız futbolcu Özbek'in Okan Buruk'a hediyesiymiş!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Bernardo Silva için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ertem Şener, sarı-kırmızılı yönetimin yıldız futbolcu için yoğun mesai harcadığını öne sürerken, Dursun Özbek'in de transfer konusunda net tavır aldığını söyledi.

#2
Foto - Ertem Şener yeni transferi duyurdu: Yıldız futbolcu Özbek'in Okan Buruk'a hediyesiymiş!

Yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da Bernardo Silva ismi gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Manchester City'nin Portekizli yıldızı için yürütülen çalışmalarla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

#3
Foto - Ertem Şener yeni transferi duyurdu: Yıldız futbolcu Özbek'in Okan Buruk'a hediyesiymiş!

Futbol yorumcusu Ertem Şener, Bernardo Silva transferiyle ilgili önemli bilgiler aldığını belirterek Galatasaray yönetiminin transfer için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti.

#4
Foto - Ertem Şener yeni transferi duyurdu: Yıldız futbolcu Özbek'in Okan Buruk'a hediyesiymiş!

Şener, "Bugün çok önemli birisinden çok önemli bir şey öğrendim. Galatasaray yönetimi pusuda. Bernardo Silva'ya üç koldan kuşatma yaptılar. Abdullah Kavukcu'nun çok ciddi anlamda çalışmaları var. Galatasaray yönetiminin çok ciddi baskısı var" dedi.

#5
Foto - Ertem Şener yeni transferi duyurdu: Yıldız futbolcu Özbek'in Okan Buruk'a hediyesiymiş!

Şener'in açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise Bernardo Silva transferinin teknik direktör Okan Buruk'a bir hediye olarak düşünüldüğü yönündeki iddia oldu.

#6
Foto - Ertem Şener yeni transferi duyurdu: Yıldız futbolcu Özbek'in Okan Buruk'a hediyesiymiş!

Şener'in açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise Bernardo Silva transferinin teknik direktör Okan Buruk'a bir hediye olarak düşünüldüğü yönündeki iddia oldu.

#7
Foto - Ertem Şener yeni transferi duyurdu: Yıldız futbolcu Özbek'in Okan Buruk'a hediyesiymiş!

Transfer sürecinde Başkan Dursun Özbek'in de bizzat devrede olduğunu öne süren Şener, "Dursun Başkan 'Ben istiyorum, alalım' demiş" sözleriyle dikkat çeken kulis bilgisini paylaştı.

#8
Foto - Ertem Şener yeni transferi duyurdu: Yıldız futbolcu Özbek'in Okan Buruk'a hediyesiymiş!

Barcelona ve Juventus'un da ilgilendiği Bernardo Silva'nın geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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