Ertem Şener yeni transferi duyurdu: Yıldız futbolcu Özbek'in Okan Buruk'a hediyesiymiş!

Şener, "Bugün çok önemli birisinden çok önemli bir şey öğrendim. Galatasaray yönetimi pusuda. Bernardo Silva'ya üç koldan kuşatma yaptılar. Abdullah Kavukcu'nun çok ciddi anlamda çalışmaları var. Galatasaray yönetiminin çok ciddi baskısı var" dedi.