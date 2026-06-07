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Bu uyarıya kulak mı verseniz: Bu yaz balkonlara alüminyum folyo bağlayın!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu uyarıya kulak mı verseniz: Bu yaz balkonlara alüminyum folyo bağlayın!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte balkonlara doğru tüm ev halkı kaymaya başladı bile...

#1
Foto - Bu uyarıya kulak mı verseniz: Bu yaz balkonlara alüminyum folyo bağlayın!

Özellikle yaz aylarında sıklaşan güvercin ziyaretleri ve arkalarında bıraktıkları izler, hepimizin balkon keyfine gölge düşürebiliyor. Ancak evcil hayvan ve doğa uzmanlarından, kuş dostlarımızı asla incitmeden, korkutup kaçırmadan bu sorunu kökten çözecek harika bir yöntem geldi! Meğer çözüm mutfağımızda, hemen elimizin altındaki alüminyum folyoda saklıymış.

#2
Foto - Bu uyarıya kulak mı verseniz: Bu yaz balkonlara alüminyum folyo bağlayın!

Pek çok doğasever, özellikle soğuk kış günlerinde minik kuşları beslemek adına balkonlarına yemlikler koyarak onlara alan tanıyor.

#3
Foto - Bu uyarıya kulak mı verseniz: Bu yaz balkonlara alüminyum folyo bağlayın!

Yaz aylarında ise güvercinlerin sıklaşan ziyaretleri, arkalarında bıraktıkları izler nedeniyle bazen balkon keyfine gölge düşürebiliyor.

#4
Foto - Bu uyarıya kulak mı verseniz: Bu yaz balkonlara alüminyum folyo bağlayın!

Çözüm ise onları korkutup kaçırmak değil, yapacağınız basit görsel oyunda saklanıyor. Uzmanların, güvercinlerin ilgilerini başka yöne çekmek için önerdiği yöntemlerin başında alüminyum folyo geliyor.

#5
Foto - Bu uyarıya kulak mı verseniz: Bu yaz balkonlara alüminyum folyo bağlayın!

Mutfaktaki folyodan keseceğiniz uzun şeritleri balkona asarak bir rüzgar efekti etkisi oluşturabilirsiniz.

#6
Foto - Bu uyarıya kulak mı verseniz: Bu yaz balkonlara alüminyum folyo bağlayın!

Rüzgarda hafifçe dalganacak olan alüminyum folyo şeritleri, güneş ışığını yansıtarak estetik bir ışık oyunu oluşmasını sağlar.

#7
Foto - Bu uyarıya kulak mı verseniz: Bu yaz balkonlara alüminyum folyo bağlayın!

Kuş dostlarımız bu parıltılı hareketleri gördüklerinde, buranın bir iniş alanı için uygun olmadığını düşünerek rotalarını başka ağaçlara veya çatılara çevirirler.

#8
Foto - Bu uyarıya kulak mı verseniz: Bu yaz balkonlara alüminyum folyo bağlayın!

Ancak oldukça zeki hayvanlar olan güvercinler, zamanla bu ışık oyunlarına alışabilirler. Onların merakını canlı tutmak ve alanı paylaşmak için dönüşümlü olarak deneyebileceğiniz diğer yöntemler ise şu şekilde:

#9
Foto - Bu uyarıya kulak mı verseniz: Bu yaz balkonlara alüminyum folyo bağlayın!

Artık kullanılmayan eski CD'leri bir misinayla balkona asarak hem nostaljik bir hava yakalayabilir hem de güneş ışınlarının tatlı yansımalarıyla kuşları uzak tutabilirsiniz.

#10
Foto - Bu uyarıya kulak mı verseniz: Bu yaz balkonlara alüminyum folyo bağlayın!

Saksıların arasına yerleştireceğiniz renkli çocuk yel değirmenleri veya parıltılı süs topları, rüzgarla birlikte hareket ederek balkona hareketli ve sevimli bir savunma sistemi kazandırır. Güvercinlerin doğada mesafeli durmayı tercih ettiği karga veya baykuş gibi kuşların plastik maketlerini balkona koyabilirsiniz.

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