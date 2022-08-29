iski.gov.tr personel alımı 2022 | İski personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak

İSKİ personel alımı başvuru sonuçları isim listesine ulaşmak isteyen yüzlerce kişi araştırmalara koyuldu. İSKİ 2022 yılında boş olan; tercüman, biyolog, ekonomist, laborant, peyzaj mimarı, kimyager, mimar, restoratör, teknisyen, tekniker ve mühendis kadrolarına toplamda 223 personel alacak. Başvurular 19 Ağustos tarihinde tamamlandı. Peki İSKİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kamu personel alımı KPSSsiz İŞKUR kadrolu işçi alımı hakkında detaylar...

iski.gov.tr iş başvurusu

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SKİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İSKİ personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarının gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların 29 Ağustos tarihinde ilan edileceği duyurulmuştu.

İski personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 29 Ağustos 2022 tarihinde https://www.iski.gov.tr/ adresinden yayımlanacak. Adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecek.

İSKİ KPSS şartsız 223 personel alımı başvuruları sonrası gözler İSKİ personel alımı sonuçlarına çevrildi. Tercüman, biyolog, ekonomist, laborant, peyzaj mimarı, kimyager, mimar, restoratör, teknisyen, tekniker ve mühendis alımı sonuçları merakla bekleniyor.

İSKİ HANGİ KADROLARA ALIM YAPIYOR?

İSKİ tarafından yayımlanan personel alımında aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağı bildirildi:

-Tercüman

-Biyolog

-Ekonomist

-Laborant

-Peyzaj Mimarı

-Kimyager

-Mimar

-Restoratör

-Teknisyen

-Tekniker

-Mühendis

Belirlenen en yüksek başarı puanı olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak her boş pozisyon sayısının 5 katı aday (toplamda 1115 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı başarı puanına sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Mülakat konuları

Personel alımında mülakata alınacak adaylara aşağıdaki konulardan soru sorulacak:

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat;

a. 442 sayılı Köy Kanunu,

b. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

c. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

d. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,

e. 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu,

f. 5393 sayılı Belediye Kanunu

5) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konuları ile

6) Pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar

İSKİ personel alımı başvuru kılavuzunda sonuçlarla ilgili aşağıdaki açıklamaya yer verildi:

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından;

Lisans mezuniyeti gerektiren pozisyonlara başvuruda bulunan adaylar için pozisyona ilişkin mezuniyet notu ile bölüm notunun (Üniversitenin ilgili bölümlerinin, ÖSYM tarafından açıklanan 2021 yılı YKS sonucunda oluşan taban yerleştirme puanı üzerinden hesaplanan not) eşit şekilde etkilediği “başarı puanı” belirlenecektir.

Ön Lisans ve Ortaöğretim gerektiren pozisyonlara başvuruda bulunan adayların ise pozisyona ilişkin mezuniyet notu “başarı puanı” olarak belirlenecektir.

Belirlenen en yüksek başarı puanı olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak her boş pozisyon sayısının 5 katı aday (toplamda 1115 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı başarı puanına sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 29/08/2022 tarihinde https://www.iski.gov.tr/ adresinden ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.

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