Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar azalacak... Bu illerde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri ile Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin Yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUS UYARISI

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in kuzey, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri bu sabah saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ARTVİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 7°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık