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Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız!

Yağışlı ve serin geçen Haziran sonrası Meteoroloji gün verdi. İşte Temmuz ayında Türkiye genelinde hava durumu...

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:46
Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen orta vadeli hava tahmin raporuna göre yurdun batı kesminden başlamak üzere 2 Temmuz Pazartesi günü yağışlar sona ermeye başlayacak. 3 Temmuz Salı günü ise yurt genelinde yağışlar yerini mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen kavurucu sıcaklara bırakacak.

Yaklaşık bir haftadır sağanak yağışların etkisinde olan İstanbul'da 3 Temmuz Salı gününden itibaren kavurucu sıcaklar başlıyor.


YAĞIŞLAR KARADENİZ'DE KISA SÜRELİ ETKİLİ OLACAK

Yurt genelinde yağışlı hava artık yerini güneşe bırakıyor. Yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz’de etkili olacak yağışlara gök gürültüleri de eşlik edecek. Orta Karadeniz’de de etkisini Salı günü kaybederken Doğu Karadeniz’de önümüzdeki 3 günlük dönemde sürmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU KAVRULACAK

Sıcaklıklar yurdun neredeyse tamamında 30 derece ve üzerinde ölçülüyor. Güneydoğu Anadolu’da ise 40 derece ve üzerinde ölçülen sıcaklıklar olacak.

İŞTE TÜRKİYE'DEN SON RADAR GÖRÜNTÜSÜ

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:46
  1. İstanbul
  2. sıcaklık
  3. Meteoroloji

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