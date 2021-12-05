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Yaşam Meteoroloji uyardı! Kar yağışı bekleniyor
Yaşam

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'nin 5 Aralık Pazar günü tarihli güncel hava durumu raporuna göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Van ve Hakkari'de ise karla karışlık yağmur ve kar bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 11:33:00 -
Meteoroloji uyardı! Kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yükseklerde kar yağışı görülecek

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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