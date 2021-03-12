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Gündem Meteoroloji uyardı! Kar ve fırtına geliyor
Gündem

Meteoroloji uyardı! Kar ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 40 ili sarı, 15 ili ise turuncu kodlu uyardı. Son verilere göre; yurdun bazı il ve bölgelerinde sağanak yağış, karla karışık yağmur, kar, çığ tehlikesi ve fırtına bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 08:41:00 -
Meteoroloji uyardı! Kar ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Elazığ ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar ve sağanak yağmur uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu Elazığ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Buna göre olası meydana gelebilecek problemlere karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Çığ uyarısı yapıldı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi öngörülüyor. Buna göre olası meydana gelebilecek problemlere karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Yurdun büyük bölümünde sıcaklık azalacak

Sıcaklıkların batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı

Rüzgarın genelinde kuzeyli, Marmara'da güneyli yönlerden orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor. Buna göre olası meydana gelebilecek problemlere karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

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