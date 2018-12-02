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Meteoroloji uyardı! Kar geliyor

Meteoroloji yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki hafta Güney Ege ve Batı Akdeniz dolaylarında şiddetli yağış, Doğu'da ise kar yağışlarının görüleceği belirtildi.

02 Aralık 2018 Pazar 21:56
Meteoroloji uyardı! Kar geliyor

Meteorolojinin yaptığı değerlendirmeye göre önümüzdeki hafta Güney Ege ve Batı Akdeniz dolaylarında şiddetli yağışın görüleceği belirtilirken yurdun doğusunda sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olaylarının yaşanacağı öngörülüyor.

Meteoroloji yapılan açıklamada, yurdun doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yerel olarak görülen sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayına karşı yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle vatandaşları uyardı. Önümüzdeki hafta Güney Ege ve Batı Akdeniz'e ise yağış geleceği belirtildi.

Yurtta önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Meteoroloji'den yapılan açıklamada Güney Ege ve Batı Akdeniz'e yağış geleceğini belirtildi.

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, ise yurt genelinde 2-4 derecelik artış olacağını belirterek, "Öncelikle yeni bir kar üzerine eklenmeyecek. Yağışın olmaması da ayrı bir problem. Risk var ama yağış yok. Yurdun genelinde sıcaklıklar biraz artıyor. 2-4 derecelik artışlar var. Bu artışlar ile birlikte yurdun bir bölümü yağışsız." dedi.

Yağış gelecek

Sürmeli açıklamasını şöyle sürdürdü: "Güney Ege ve Batı Akdeniz'e yağış geliyor. Yine yağış geçen hafta olduğu kadar olmasa da sıkı bir sağanak şeklinde Güney Ege ve Batı Akdeniz'e ilk etapta yağış geliyor. Salı günü yağış etki alanını biraz genişletiyor. Çarşamba günü yurdun büyük bölümüne yağışlar yayılacak. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, Doğu Anadolu'da kuzeyde kar olmak üzere yağış yere inecek. Çok çok kuvvetli görünmüyor. Ayın 10'u gibi sert bir soğuk dalga olabilir. Bunu takip ediyoruz. Böyle sert soğuk hava dalgası geldiğinde birçok aktivite arkasından oluşuyor. Soğuk hava kendi başına gelmiyor."

Doğu'ya kar geliyor

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış, gece ve sabah saatlerinde yerel olarak görülen sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayına karşı yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle vatandaşları uyardı.

Açıklamalarda bulunan Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış, bölge genelinde tahmin edilen yağışların gerçekleştiğini ve bölge genelinde metrekareye 30 kiloyu geçen yağışlar olmasına rağmen herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını söyledi. Elkatmış, "Bölge genelinde bugün yağış beklentisi olmayıp, herhangi bir önemli meteorolojik hadise de beklemiyoruz. Kış mevsimine geçmemiz ile sık sık karışılacağımız ve özellikle gece ile sabah saatlerinde yerel olarak görülen sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayına karşı yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara nedeniyle vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekir. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 8, Bitlis'te 6, Muş'ta 9, Hakkari'de 7 derece olması bekleniyor" dedi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 21:56
  1. Van
  2. Muş
  3. Hakkari
  4. Bitlis
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