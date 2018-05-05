Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya ve Zonguldak çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Tüm yurtta 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Balıkesir'in güney ilçeleri ve Bilecik çevrelerinin gece saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Mersin çevreleri dışında bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Zonguldak çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimleri ile Elazığ, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt cevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.