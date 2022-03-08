Meteoroloji uyardı, Doğu'da yağışlı ve soğuk havalar geri geliyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle 14 Mart 2022 tarihi saat 12.00'a kadar etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, soğuk hava nedeniyle hafta sonundan itibaren 3 ilâ 7 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Erzincan'da birkaç gündür gündüzleri yaşanan bahar havası, yerini soğuk havaya bırakacak. Bugünden itibaren etkisini göstermeye başlayan soğuk hava, önümüzde ki hafta boyunca yağışlarla devam edecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere, Ardahan'da 9, Ağrı'da 7, Erzurum'da 6, Kars'ta 5, Bayburt'ta 2 derece, Erzincan ve Iğdır da ise 0 derece kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise, Iğdır'da 13, Erzincan'da 9, Bayburt'ta 6, Kars'ta 5, Erzurum ve Ağrı'da 4, Ardahan'da 1 derece olması öngörülüyor.

“Yağışlar geri geliyor”

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı az bulutlu, gece saatlerinden itibaren Erzurum ve Erzincan çevrelerinin, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olarak geçeceği tahmin edilirken, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görülecek.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.