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Yaşam Meteoroloji uyardı! Buralarda yaşayanlar dikkat
Yaşam

Meteoroloji uyardı! Buralarda yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Ege kıyıları ile Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Malatya, Tunceli çevreleri ve Osmaniye'nin doğu, Adıyaman’ın batı kesimlerinde yağış bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 09:24:00 -
Meteoroloji uyardı! Buralarda yaşayanlar dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve batısı parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ile Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Malatya, Tunceli çevreleri ve Osmaniye'nin doğu, Adıyaman’ın batı kesimlerinin, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

2 Ocak hava durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13
İstanbul: Parçalı bulutlu 16
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı bulutlu 21
Antalya: Parçalı bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15
Erzurum: Parçalı bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13

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