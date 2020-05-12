Meteoroloji uyardı: Afrika sıcakları geliyor! Normallerin 10 derece üzerine çıkacak

Ülke genelinde Kuzey Afrika sıcakları etkili olacak. Sıcaklıklar, bu hafta ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredecek.

Türkiye genelinde bu hafta Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, geçen hafta boyunca ülkeyi etkileyen serin ve yağışlı sistem hafta sonu yurdu terk etti. Türkiye, yüksek basınç merkezinin etkisi altına girerken, bu hafta boyunca ülkede Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak. Bugün yurtta yağış beklenmiyor, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak

Üç büyük ilde beklenilen hava durumuna bakıldığında, Ankara’da bir hafta boyunca yağış beklenmiyor. Havanın genellikle parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı ve en yüksek hava sıcaklığının 30 derece ve üzerine çıkarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Bir günlük serinlik olacak

İstanbul’da da hafta boyunca havanın genellikle parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının çarşamba günü bir günlük serinleme dışında, hafta boyunca artacağı ve 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İzmir’de ise havanın az bulutlu ve açık olacağı, hava sıcaklığının hafta içi 30-32 derece, cuma gününden itibaren ve hafta sonu 35 derece üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bazı illere göre hava durumunun şöyle olması bekleniyor:

-İstanbul 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

-Ankara 10°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

-İzmir 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

-Antalya 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

-Zonguldak 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

-Trabzon 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

-Erzurum 0°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

-Diyarbakır 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu