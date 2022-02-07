Meteoroloji tarih vererek uyardı! Kar geliyor... Don ve çığ tehlikesi var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmuru, iç kesimleri ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Uyarılar

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde Güney ve Güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40 - 80 km / saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara Bölgesi

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra bölge genelinin (Sakarya hariç) sağanak yağışlı, Çanakkale çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimleri) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Ege bölgesi

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin, gece saatlerinden sonra kuzey ve kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar zamanla güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısında akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve kısa süreli fırtına ( 40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 6°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 11°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyıları sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MARDİN °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

Denizlerde hava nasıl?

Ege'de fırtına bekleniyor.

Karadeniz

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, batısı 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz'in batısı 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Marmara

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Ege

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, akşam saatlerinden sonra 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, akşam 3,0m, gece 4,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

Akdeniz

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, öğleden sonra güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Van Gölü

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi.