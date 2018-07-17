Meteoroloji saat açıkladı: 9 ile sağanak geliyor
Meteorolojiden alınan son tahminlere göre, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.17 Temmuz 2018 Salı 09:27
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un güneyi, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın kuzeyi, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 39
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 28
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 27
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37
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