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Meteoroloji saat açıkladı: 9 ile sağanak geliyor

Meteorolojiden alınan son tahminlere göre, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

17 Temmuz 2018 Salı 09:27
Meteoroloji saat açıkladı: 9 ile sağanak geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un güneyi, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın kuzeyi, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 28

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 27

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 09:27
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Van
  4. Trabzon
  5. Tekirdağ
  6. Samsun
  7. Kırklareli
  8. Kars
  9. İzmir
  10. İstanbul
  11. Erzurum
  12. Edirne
  13. Diyarbakır
  14. Bursa
  15. Antalya
  16. Ankara
  17. Ağrı
  18. Adana
  19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  20. hava sıcaklığı
  21. hava durumu
  22. sağanak
  23. yağmur

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